بهذه الكلمة وصف "سمير فرج" ضربة سوريا

14 أبريل 2018 - 12:30 م

أكد اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، أن الضربة الثلاثية التي شنتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا على سوريا، كانت محددة التوقيت والأهداف، واستغرقت 50 دقيقة، أطلق خلالها 100 صاروخ، على الأماكن التي زعمت أمريكا أنها تحمل الصبغة الكيماوية، ومعهد الأبحاث الكيميائية الموجود في العاصمة، وبعض المخازن الموجودة في حمص.

وأضاف فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم السبت، أن الضربة الجوية لم تتسع منعًا لحدوث اشتباك مع القوات العسكرية الروسية الموجودة في سوريا.

وأكد فرج، أن الضربة الثلاثية هى ضربة أولى وأخيرة ضد المناطق السابق ذكرها، أي لطمة كما اعتبرها كلا الأطراف الأمريكية والروسية، وهو ما صرح به السفير الروسي بالأمم المتحدة قائلا إنها ضربة موجهة إلى بوتين شخصيًا، ولذلك لن يكون هناك ضربات أخرى.