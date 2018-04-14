فندي عن سوريا: تكنولوجيا الدمار حلت مكان الحضارة

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قال الدكتور مأمون فندى أستاذ العلوم السياسية فى جامعة جورج تاون الأمريكية، "إن ما يحدث من الحرب على سوريا يعد انتهاك "للحضارة".

وتساءل فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "هل أصبحت الحضارة هى أنك تملك أدوات العنف وتكنولوجيا الدمار؟

وقد تفاعل رواد "تويتر" حول تدوينة فندي، حيث قال محمود حسن: "لماذا لا توجه هذا اللوم إلى روسيا وإيران وحسن نصرالله، هل الدفاع عن المستضعفين، استخدام سيئ لأدوات الحضارة من طرف أمريكا فقط؟"

وأضاف آخر متسائلًا: "هل تقصد روسيا حينما دمرت الشعب السورى بأدوات العنف وتكنولوجيا الدمار؟

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