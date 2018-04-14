حمزة يشيد بمجهودات المغرب للاستفادة من الطاقة الشمسية

14 أبريل 2018 - 12:39 م

أشاد الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي، بدولة المغرب لوصولها لمرحلة الاعتماد علي الطاقة الشمسية.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "أحيي المغرب على تفهم أن الطاقة الشمسية لمنطقتنا تعني الحرارية وليس الضوئية عقبال مصر".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "حمزة" حيث قال وليد عبد الرحمن: "كل التحية للمغرب ولكن مصر سابقة باستخدام الطاقة المتجددة / السد العالي 1970 / رياح 1996 / شمسية 2008"

وأضاف آخر قائلًا: "في رأيي المتواضع بخصوص الطاقات المتجددة يجب أن تركز دولنا فعلاً على الطاقة الحرارية ولا تقع في فخ الطاقة الضوئية ولكن في البداية يجب التركيز على الطاقة الحيوية لمخلفات الحيوانات والزراعة والتي تساعد على إنتاج طاقة 24/7 كما ستساهم بتخفيض كلف الإنتاج الزراعي والحيواني وتمدنا بالسماد".