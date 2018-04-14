متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعات الدفاع في محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية "فض اعتصام رابعة".

وسمحت المحكمة للمتهم محمود الشحات بالخروج من قفص الاتهام والتحدث لها، وقال المتهم إنه مدرس من مطروح وذهب للقاهرة إبان فترة الاعتصام لإنهاء ورقه من المنطقة المركزية للأزهر.

وأضاف أنه ليس له علاقة بالإخوان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتم بالمشروعات، وعمل مشروعات عظيمة للبلد.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام للجماعة، عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان.

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