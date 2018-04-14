خبير عن ضرب سوريا: تجربة لسلاح جديد

14 أبريل 2018 - 12:41 م

عقب العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، علي الضربة الأمريكية لسوريا قائلاً: "الضربة الثلاثية تستهدف تقويض سوريا، وإعطاء رسالة واضحة للنظام السوري بعدم استخدام تدمير شامل مستقبلاً.

وأضاف"صابر"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، بأن تدخل دولة عظمى مثل روسيا في الوضع بسوريا هدفه حماية مصالحها الشخصية المتعلقة بتصدير الغاز إلى أوروبا.

واعتبر أن الضربة الأمريكية لسوريا بمثابة تجربة للسلاح الأمريكي الجديد يدفع ثمنها الشعب السوري، مضيفًا أنه لو رحل بشار الأسد ستمزق سوريا لصالح إسرائيل.

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