القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

14 أبريل 2018 - 12:43 م

وصف الإعلامي السوري فيصل القاسم الفيديو الذي ظهر فيه بشار الاسد اليوم والذي تم تداوله علي منصات التواصل الاجتماعي بـ"الأكذوبة".

وأضاف القاسم علي حسابه الشخصي علي تويتر ظهر اليوم بشار الأسد في فيديو قصير جداً وهو يدخل القصر الجمهوري .... اكذبوا غيرها... هذه اللقطة قديمة وعمرها سنوات وشاهدناها من قبل... وأنصح اللي في القصر الجمهوري يتعلموا الفبركة قبل ان يفضحوا انفسهم... والثيد الرئيث يهديكم سلامه من مخبئه الان.

كما سخر القاسم من عدم إدلاء بشار بتصريحات إلي الآن قائلا : مادام موجود ومادام ماهرب ليش ما حكا شي كلمة وحدة لنعرف انه فع? موجود،اللي صور فيديو 9 ثواني كان يقدر يكمل الفديو 9 ثواني اخرى ونسمع ثيادته موجوداي شووووو هذا ولو بده يطمننا بفديو 9 ثواني حامل شنطة وفايت هههه.

جاء هذا عقب ما نشرته وسائل إعلامية لفيديو يظهر بشار الأسد في أول ظهور علني له عقب غارات أمريكية بريطانية فرنسية ضد أهداف لنظامه ، حيث يظهر بشار وهو يحمل حقيبته ويدخل من باب إلي بهو مكتبه في خطا سريعة.