ماهر: العدوان الثلاثى على سوريا إشارة لنوايا استعمارية

14 أبريل 2018 - 12:46 م

علق أحمد ماهر الناشط السياسي أحد مؤسسى حركة شباب 6 أبريل, على الضربة التى أحدثتها اليوم الدول الثلاث أمريكا وفرنسا وبريطانيا والتى عرفت إعلاميا بالعدوان الثلاثى ضد الدولة السورية بأن كل ما يحدث هو إشارة إلى نية استعمارية ولكن فى شكل متجمل.

وقال ماهر خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لا أمريكا بتحارب بشار ولا إيران يهمها المقاومة وتحرير فلسطين وباقي هذه الشعارات، ولا روسيا جاية تحارب داعش وتنصر الخير وتدعم القومية العربية. ولا بشار يهمه سوريا ولا الشعب السورى , كما أنه لا فارق بين أمريكا وروسيا وإيران".

ومضى قائلا: "هذه دول لها نوايا استعمارية لا يعنيهم إلا المصالح الجيوسياسية والتى توسع الأطماع في منطقة الشرق الأوسط التى بدأت فى فقدان هويتها".