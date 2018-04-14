البرادعى: "احقنوا الدماء"

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أحقنوا الدماء

وجه الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى كل شعوب المنطقة العربية، قائلًا: "احقنوا الدماء".

وأضاف متسائلًا فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "هل يمكن للقمة العربية باسم الإنسانية وباسم حق الشعوب فى الحياة أن تعلن وقف القتال لمدة شهر فى المنطقة".

وتابع "البرادعي": "فى محاولة للتوصل إلى تسويات سلمية لكل الصراعات المستعرة أم أن هذا المطلب يتعدى سقف قدراتنا وأن إبادة النفس أصبحت هى الخيار المفضل؟.

واختتم تدوينته بقوله: "احقنوا الدماء".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعى حيث قال رفقى سيد: "يا دكتور عدم إنكار الذات هو سبب مشاكل العرب وعدم مقدرتهم على اتخاذ قرار إنسانى موحد ليتنا نتعلم قب= أن يأتوا ويعلمونا".

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية قد شنت حربًا على بعض المواقع السورية مساء أمس، فى عملية أعلنوا أنها جاءت لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا فى دوما بالغوطة الشرقية قبل أسبوع .

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