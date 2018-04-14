رشوان: الضربات في سوريا تعكس الفوضى في العالم

14 أبريل 2018 - 12:47 م

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن الضربات ضد سوريا هى خرق للقانون الدولي، خاصة أنها لم تعتمد على قرار من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بما يعكس أن العالم أصبح يعيش في حالة فوضى وكل قوة تفرض ما ترى وتقوم بأعمال عسكرية دون اللجوء للشرعية الدولية.

وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، أن روسيا لن تتخذ خطوات تصعيديه على الأرض لكونها دعت كثيرًا إلى عدم العدوان أو توجيه ضربات على الأرض السورية والعمل على التوصل لحلول سلمية، فيما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تقويض النفوذ الروسي في المنطقة وخاصة في سوريا.