بالفيديو.. خبير: حرب عالمية ثالثة على أرض سوريا

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اللواء محمد الشهاوي

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عقب اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري، على الضربة الثلاثية الموجة لسوريا قائلا: "إن الغرب لا يريدون لسوريا الاستقرار، ويعملون على تفتيتها، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق مع روسيا قبل الضربة، لأنه لو تمت إصابة أهداف روسية سيكون هناك حرب عالمية ثالثة على أرض سوريا.

وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت،  إلى أن الضربات الأمريكية لسوريا تعد انتهاك للقانون الدولي، والشرعية السورية، مشيرًا إلى أن ادعاءات استخدام الجيش السوري الغاز الكيماوي ضد المدنيين في سوريا كان ذريعة للضربة الأمريكية

وأكد الخبير العسكري ، أن أمريكا استخدمت 3 مدمرات، وطائرات فرنسية، وطائرات بريطانية، وأمريكية، معتبرًا أن هذه الضربة لحفظ ماء الوجه لإعلان أمريكا أنها ستوجه ضربة لسوريا.

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