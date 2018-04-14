  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

28 أبريل

النقض تحدد مصير متهمي اقتحام مركز شرطة مطاى

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

السبت.. طعن "مشاغب" وآخرين باقتحام نادي الزمالك

#

اليوم.. إعادة 26 متهمًا فى أحداث قسم مطاى

#

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ"أحداث أطفيح"

#

اليوم.. محاكمة المتهمين باقتحام مركز أطفيح

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم للمرة الثانية من 124متهما في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 أغسطس 2017، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المؤبد لـ110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "باحداث مطاى" لجلسة 28 أبريل الحالي للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية كلا من المستشارين سمير سامي وحازم عبدالرؤوف و طارق على و أحمد محمد وهشام الجندى والدكتور أكرم سيد وتامر الجمال وبسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين