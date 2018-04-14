النقض تحدد مصير متهمي اقتحام مركز شرطة مطاى

14 أبريل 2018 - 12:56 م

حجزت محكمة النقض الطعن المقدم للمرة الثانية من 124متهما في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا علي حكم محكمة جنايات المنيا الصادر في 7 أغسطس 2017، بمعاقبة 12 متهما بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي وبالسجن المؤبد لـ110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "باحداث مطاى" لجلسة 28 أبريل الحالي للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران وعضوية كلا من المستشارين سمير سامي وحازم عبدالرؤوف و طارق على و أحمد محمد وهشام الجندى والدكتور أكرم سيد وتامر الجمال وبسكرتارية محمود حماد وإبراهيم سليم.

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز.