تأجيل محاكمة "بديع" وآخرين في أحداث "قسم العرب"

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تأجيل محاكمة بديع وآخرين في أحداث "الاستقامة"لـ1إبريل

أجلت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و67 آخرين، في اتهامهم بأحداث العنف والقتل التي وقعت في محيط قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، في أغسطس 2013، إلى جلسة 20 يونيو لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، أصدرت في أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 76 متهما آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وتقدم المتهمون المدانون بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بإلغاء أحكام الإدانة وإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى.


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