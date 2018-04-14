خبير عسكرى: روسيا دعمت الهجوم الأمريكي معلوماتيًا‎

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كشف الدكتور عادل سليمان، رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية والعسكرية، عن معلومة مهمة، بشأن الهجوم العسكرى على سوريا والدول التي شاركت في العدوان الثلاثي وهى أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وقال في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الضربة الجوية الصاروخية على عدد من المراكز والمواقع السورية التى يقولون إنها تعمل فى تطوير وإنتاج السلاح الكيماوي لم تكن ضربة ثلاثية أمريكية، بريطانية، فرنسية فقط".

وأوضح "سليمان"، أن الدولة الرابعة التي تدخلت في الحرب علي روسيا قائلًا: "الضربة كانت رباعية بمشاركة روسيا بالمعلومات والخرائط، وبصرف النظر عن الهرتلة الإعلامية المتبادلة".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "سليمان" حيث قالتأمال عبد الله: "التاريخ يعيد نفسه وفي أأبريل أيضا تم غزو العراق والحجة واحدة".

وأضاف آخر متسائلًا:"هل نجحت المضادات الروسية في إسقاط بعض الصواريخ؟".

 


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