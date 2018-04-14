التحالف الشعبى يطالب بطرد السفير الأمريكى من مصر

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أدان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى  العدوان الذى وقع داخل الأراضى السورية اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذا الحدث تم وسط صمت جميع الدول العربية على الرغم من أن ما  تمارسه الولايات المتحدة  هى محاولات غير مشروعة للهيمنة على منطقة الشرق الاوسط .

وقال مدحت الزاهد  رئيس الحزب فى بيان له نشره على حسبابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "يدين حزب التحالف الشعبى الاشتراكى العدوان الأمريكى الإجرامى على سوريا بمشاركة أطراف دولية فى مشهد معاد لما حدث فى الغزو الأمريكى للعراق وعمليات حلف الناتو فى ليبيا  ويعتبر التحالف الشعبى هذا العدوان امتداد لمحاولات الهيمنة الامريكية على المنطقة وتفتيت وتقسيم دولها وهو أيضًا حلقة من حلقات صفقة القرن المشبوهة على حساب الحقوق التاريخية لشعب الفلسطينى والشعوب العربية وتمكين العدو الصعيونى من الهيمنة ".

وتابع البيان مستكملاً: "الحزب يعتبر العدوان تصعيدًا خطيرًا ينطوى فى تداعياته المحتملة على إمكانية الانزلاق إلى حرب عالمية ساحتها المنطقة الملتهبة الآن فى المشرق العربى بهدف غإعادة تقسيم النفوذ ووقف القوى الصاعدة الجديدة فى النظامين الأقليمى والدولى  كما يتطلع الحزب  لنضال مشترك للشعوب العربية وقواها الحية لمواجهة اوضاع التبعية المعممة وخطابات الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التطبيع وعلى طريق الحفاظ على وحدة اراضيها فى ظل نظم وطنية تصون الاستقلال ضد التدخلان الأجنبية وضد كل اشكال التبعية".

وطالب البيان الحزب يطالب بطرد السفير الأمريكى من القاهرة ووقف أى برامج للتعاون العسكرى والمناورات المشتركة بين البلدين ويتضامن مع مطالب القوى الوطنية فى الدول العربية فى اطلاق اسم فلسطين على الشارع الذى تقع فيه السفارة الأمريكية والضغط على الحكومات لوقف ضخ الاستثمارات العربية فى الاقتصاد الأمريكى".


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