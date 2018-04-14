مرتضى يحرض أعضاء الزمالك على التواجد أمام مجلس الدولة

14 أبريل 2018 - 01:05 م

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أعضاء الجمعية العمومية، بضرورة التواجد غدًا الأحد أمام مجلس الدولة، لحضور الدعوى المقامة من جانبه ضد وزير الشباب والرياضة، لإلغاء اللجنة المالية التي قام الوزير بتعيينها للإشراف على أموال النادي.

جاء ذلك بعد أن قام رئيس الزمالك برفع دعوى قضائية ضد الوزير،الأيام الماضية بسبب اللجنة المالية المتواجدة في النادي حاليًا.

وكان خالد عبد العزيز، وزير الرياضة شكل لجنة لإدارة أموال النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك بشأن الحساب البنكي السري.