توقيع بروتوكول بين المحكمة الدستورية العليا والأردنية

14 أبريل 2018 - 01:14 م

عاد إلى القاهرة وفد المحكمة الدستورية العليا المكون من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، بعد زيارة إلى المحكمة الدستورية الأردنية، تم خلالها التوقيع على برتوكول تعاون بين المحكمتين، بهدف توثيق الراوبط بينهما، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال القضاء الدستوري، واتفقا على تبادل الزيارات لتفعيل هذا التعاون واطلاع كل طرف على أحدث الأحكام والمبادئ للطرف الآخر، وكذلك تبادل المعلومات في المجالات الفنية والإدارية والتدريبية وتكنولوجيا المعلومات.

وقد أثنى رئيس المحكمة الدستورية الأردنية المستشار طاهر حكمت على ما تقوم به المحكمة الدستورية العليا المصرية من مجهودات في مساعدة المحاكم الدستورية في الوطن العربي، وكذلك ما يبذله اتحاد المحاكم الدستورية العربية في هذا المجال، وأكد على اهتمام الطرفين بمتابعة تنفيذ وتفعيل التعاون بينهما مستقبلاً.