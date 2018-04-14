  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:41 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

الداخلية تداهم عدة بؤر إجرامية

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي

#

ضبط 18 متهمًا بحوزتهم "إستروكس" بالجيزة

#

حملات لضبط العناصر الإجرامية الخطرة

#

غلق حسابات تحريضية على "السوشيال ميديا"

شنت الأجهزة الأمنية عدة مداهمة على البؤر الإجرامية، وملاحقة حائزى الأسلحة النارية غير مرخصة، والعصابات المسلحة.

ونجح قطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، في ضبط 64 قطعة سلاح نارى، بينها رشاشات وبنادق آلية، بحوزة 61 متهما.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها والتى من بينها مكافحة جرائم "تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة" الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين