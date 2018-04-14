حملة إلكترونية لجمع تبرعات مالية من أجل سوريا

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المحكمة الدستورية

عبد الوهاب عبد الرازق

المحكمة الدستورية العليا والأردنية

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

دشنت  مجموعة من النشطاء  حملة لجمع  تبرعات إلكترونية وذلك من أجل مساعدة الشعب السورى  فى توفير المستلزمات الطبية  والمعدات والأدوات  المستخدمة فى المستشفيات الميدانية لإنقاذ المصابين من الأهالى المدنيين فى   المدن السورية المختلفة.

وقال النشطاء خلال بيان حملتهم: "يواجه  متطوعو الدفاع المدني السوري خطورة  خلال مشاركتهم فى حماية الأهالى  والمنازل  فى سوريا  فهم  متطوعون لخدمة الشعب السورى, إلى جانب تعرض المواطنين العزل إلى القصف المفاجئ الذى يسفر عن ضحايا وإصابات عديدة".

وتابع بيان الحملة الإلكترونية: "أدى الهجوم الكيميائي الأخير في الغوطة إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا من ضمنهم أطفال صغار ورضع. ورغم استمرار القصف العنيف واختناق الهواء برائحة غاز الكلورين، إلا أن أصحاب الخوذات البيضاء  ومتطوعو الدفاع المدنى كانوا أول الواصلين لإنقاذ المدنيين, كما أن الأهالى يحتاجون إلى مساعدتنا اليوم، فمع ازدياد وتيرة القصف في سوريا، تزداد حاجتهم الماسة إلى المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية الضرورية لتمكينهم من الشفاء, ولن تتحرك حكوماتنا من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري الطويلة، لكننا قادرون على تقديم المساعدة".

إليكم لينك الحملة..

https://secure.avaaz.org/ar/saving_lives_loc/?cl=14314847080 &v=105294 &OtherAmount

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