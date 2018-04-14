حقوقي يندد بالعدوان الثلاثي ضد سوريا

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علق المحامي الحقوقي جمال عيد، على الغزو الثلاثي ضد سوريا، قائلا: "نكره بشار كما كرهنا صدام ولكن أمريكا ليست الحل بل المشكلة".

وأضاف "عيد" في تدوينة على "تويتر" قائلًا: "كنا نعادي صدام حسين، لكن رفضنا الهجوم الأمريكي على العراق، لأن أمريكا جزء من الأزمة وليست الحل".

وتابع: "نعادي بشار، لكن نرفض الضربة السينمائية الأمريكية، لأنها جزء من الأزمة وليس الحل".

واختتم تديونته بقوله: "ويبقى بشار الأسد المجرم رقم 1 في سوريا".

وتفاعل معه عدد من النشطاء، حيث قال، محمد عيد، "هذا كلام خطأ، عارض ضرب العراق لأن العراق قبل الضربة كان له حكومة واحدة ومحاصر.

وأضاف أخر: "نفس الغباء أيام صدام، كنتم شايفينه الأزمة، و بعد ما سقط، أين العراق ؟! هل عادت ؟.


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