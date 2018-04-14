  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر02:39 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

الدكتور محمد البرادعي،

البرادعى: "احقنوا الدماء"

ارشيفية

متهم: لست إخوانيًا والسيسى عمل مشروعات عظيمة

ظهور بشار أكذوبة

القاسم عن ظهور بشار: اللقطة قديمة..عمرها سنوات

أرشفية

السعودية تعلن تأييدها للهجمات على مواقع بشار ‎

بشار الاسد

تمرد "العلويين".. كلمة السر في الهجوم الكيميائي بسوريا

القوات المسلحة

استشهاد 8 أبطال من "الجيش" بعد إحباط عملية إرهابية

احمد عز

انتهاء قضية "حديد الدخيلة"

ترامب

"نافعة" يكشف أمرًا خطيرًا عن ضرب سوريا

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

مقالات

محمد عبدالقدوس

أخبار متعلقة
#

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

#

(نساء زى الفل نجحن فى حكم شعوبهن)

#

أين ذهب نواب موسى؟!

#

(يوم عظيم فى تاريخ مصر)

هذا العنوان قد يستلفت نظرك وأنت تقول: يا عمنا عصر المعجزات انتهى فما الذى تقصده من كلمة معجزة إنسانية؟ وأرد على حضرتك قائلاً: أنا مصمم على تلك الكلمة ووالدى الراحل إحسان عبد القدوس كتب عنها مؤكدًا أنها بالفعل معجزة! وعندما تعلم بتفاصيل حياتها ستنضم إلى وجهة نظرنا أو على الأقل ستقول: إنها امرأة استثنائية أو "فلتة" إنسانية لم يسبق لها مثيل.
وتفاصيل حياتها أنها مولودة ببلاد الشام وتحديدًا فى طرابلس بشمال لبنان وكان ذلك أواخر القرن التاسع عشر الميلادى، ومع إطلالة القرن العشرين وصلت إلى مصر مهاجرة بلا أب ولا أمّ، يتيمة ليس لها أقارب على الإطلاق، ولو من الدرجة العاشرة! وهذا ولا شك يدخل فى دنيا العجائب.. إزاى إنسان يعيش فى الدنيا "معندوش" أهل وحيدًا تمامًا؟ أبوها وأمها "ماتوا"، وكان جيرانها يقومون برعايتها مقابل مبلغ من المال يدفعه الأب، وعندما انقطعت الفلوس بوفاته تخلوا عنها، وأعطوها لصديق لهم مهاجر إلى البرازيل، لكنه زهق منها بسبب شقاوتها على الباخرة التى كانت تقلهم، فهى بنت عفريتة لا تتوقف عن الحركة، فأنزلها فى الإسكندرية، وأعطاها لمهاجر لبنانى استقر فى مصر. 
وهكذا نشأت ببلادنا، وكان مصيرها الضياع بالتأكيد، لكنها كانت لها إرادة حديدية حفظتها، وبسبب إرادتها الفولاذية نجحت فى مجال التمثيل ووصلت إلى القمة فى زمن قياسى؛ حتى أطلقوا عليها لقب "سارة برنار الشرق"، ثم تحولت إلى الصحافة، وأطلقت اسمها الذى اشتهرت به "روزاليوسف" على المجلة التى أصدرتها عام 1925م، وهذا أمر لم يسبق له مثيل، إطلاق اسم صاحب مطبوعة على المجلة أو الجريدة التى يصدرها! وكما نجحت فى عالم التمثيل رأيناها تصل إلى القمة فى عالم السياسة والصحافة، وقبل أيام كانت الذكرى الستين لوفاة جدتى "فاطمة اليوسف" أو روزاليوسف.. ربنا يرحمها مليون رحمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم
» مليشيات الحوثي : القتال معنا يسقط المطر
» هجوم ناري من "مرتضى" على لاعبي الزمالك
» اصطدام عربة "كارو" بقطار "الأقصر والكرنك"
» 10 عادات تمنعك من فقدان الوزن رغم الحمية
» آمال فريد: كان مبدئي "ممنوع البوس" ولا ممثل يمسك ايدي

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين