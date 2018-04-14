(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

14 أبريل 2018 - 01:42 م

هذا العنوان قد يستلفت نظرك وأنت تقول: يا عمنا عصر المعجزات انتهى فما الذى تقصده من كلمة معجزة إنسانية؟ وأرد على حضرتك قائلاً: أنا مصمم على تلك الكلمة ووالدى الراحل إحسان عبد القدوس كتب عنها مؤكدًا أنها بالفعل معجزة! وعندما تعلم بتفاصيل حياتها ستنضم إلى وجهة نظرنا أو على الأقل ستقول: إنها امرأة استثنائية أو "فلتة" إنسانية لم يسبق لها مثيل.



وتفاصيل حياتها أنها مولودة ببلاد الشام وتحديدًا فى طرابلس بشمال لبنان وكان ذلك أواخر القرن التاسع عشر الميلادى، ومع إطلالة القرن العشرين وصلت إلى مصر مهاجرة بلا أب ولا أمّ، يتيمة ليس لها أقارب على الإطلاق، ولو من الدرجة العاشرة! وهذا ولا شك يدخل فى دنيا العجائب.. إزاى إنسان يعيش فى الدنيا "معندوش" أهل وحيدًا تمامًا؟ أبوها وأمها "ماتوا"، وكان جيرانها يقومون برعايتها مقابل مبلغ من المال يدفعه الأب، وعندما انقطعت الفلوس بوفاته تخلوا عنها، وأعطوها لصديق لهم مهاجر إلى البرازيل، لكنه زهق منها بسبب شقاوتها على الباخرة التى كانت تقلهم، فهى بنت عفريتة لا تتوقف عن الحركة، فأنزلها فى الإسكندرية، وأعطاها لمهاجر لبنانى استقر فى مصر.