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«الخدمات النقابية» تطالب بتعيين 5% من ذوى الاحتياجات بالحكومة

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دار الخدمات
دار الخدمات

حنان حمدتو

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طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، برئاسة كمال عباس، الحكومة بتطبيق نسبة الـ 5% لتعيين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة في المؤسسات الإدارية بالدولة, مشيرة إلى أن هذه النسبة حق دائم كفله الدستور وهى تمثل رعاية واجبة من الدولة تجاه هؤلاء الأشخاص.

وقالت الدار في بيان صادر عنها: "هذه النسبة يجب الحفاظ عليها مادام الدستور قائم وأي نزاعات تقع بين عمال ومجالس إداراتهم يتم تحويلها إلى المحكمة باعتبارها نزاع عادي، يخالف الهدف الذي من أجله اُعتمدت هذه النسبة وهو رعاية وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على أدميتهم وضمان حقوق أسرهم".

وتابعت: "التحويل إلى المحاكم يتيح لصاحب العمل الفرصة للمراوغة وعدم احترام القانون طالما أنه ليس هناك نصوص تردعه وتمنعه من التعسف الذي يُمارس في حق العامل، ليظل السؤال من يحمى العمال من ذوي الاحتياجات الخاصة من تعسف أصحاب العمل".


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