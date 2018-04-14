» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل

14 أبريل 2018 - 01:59 م

تمكنت شرطة المسطحات من إنقاذ سيدة ألقت بنفسها فى مياه نهر النيل من أعلى كوبرى أكتوبر، بمنطقة قصر النيل.

البداية عندما قامت خدمات تأمين المسطح المائى، لنهر النيل بالمرور، لتفقد الحالة الأمنية بالمسطح المائى بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، حيث لاحظوا القاء إحدى السيدات نفسها من أعلى كوبرى أكتوبر، وعلى الفور أسرعت الخدمات الأمنية نحوها وتمكنوا من إنقاذها وانتشالها قبل الغرق.

وتبين أن السيدة تدعى "سحر.ع" مقيمة بمحافظة الجيزة ، وأكدت أنها قررت الانتحار بالقاء نفسها في نهر النيل لوجود خلافات أسرية مما دفعتها إلى محاولة الإنتحار.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.