محافظ المنيا يقدم واجب العزاء لأسرة شهيد سيناء

14 أبريل 2018 - 02:03 م

قدم عصام البديوى، محافظ المنيا واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند أبو زيد صديق بكر بمسقط رأسه بقرية جبل الطير القبلية بمركز سمالوط، والذى استشهد خلال العملية الشاملة 2018 في سيناء.

ورافق المحافظ العقيد أكرم على المستشار العسكري للمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية.

أعرب المحافظ عن خالص مواساته لأسرة الشهيد، داعيا المولى عز وجل أن يتقبله عنده من الشهداء وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الخسيسة لن تثنى من إرادة وقوة وعزيمة قواتنا المسلحة والشعب المصري بأكمله على مواجهة تلك الأيادي الغادرة.