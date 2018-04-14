لقطات حية للعدوان الثلاثي على سوريا

14 أبريل 2018 - 02:21 م

عرض التليفزيون السوري، لقطات مصورة من بقايا صواريخ العدوان الثلاثي على مواقع سوريا، فجر اليوم السبت، والتي أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للجيش العربي السوري، في ريف حمص.

وظهر في الفيديو، أثر الصواريخ في الأراضي الزراعية عقب إسقاطها والتي أحدثت حفر كبيرة نظرًا لضخامتها.

وكانت القوات الأمريكية والفرنسية والبريطانية، شنت هجومًا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على عدد من المواقع السورية بإطلاق صواريخ من بوارج بحرية.

شاهد الفيديو..