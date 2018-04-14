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الطرق الصوفية تحيي الليلة الختامية لمولدى سيدى أحمد الفولي

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محافظ المنيا بمسجد الفواى
محافظ المنيا بمسجد الفواى

جمال زكى

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الطرق الصوفية تحتفل بالليلة الختامية لمولد الشيخ عمران بأبنوب

تختتم مساء اليوم السبت، احتفالات الطرق الصوفية بمولد  سيدى أحمد  الفولى بمدينة المنيا، والذى بدأ قبل 10 أيام حيث يقوم الشيخ محمود ياسين التهامى بإحياء الليلة الخامية بالأناشيد والتواشيح الدينية تزامنًا مع احتفالات المحافظة بليلة الإسراء والمعراج.

 وكان قد شهد مساء أمس اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، احتفالية مديرية الأوقاف، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بمسجد سيدي أحمد الفولي، بمدينة المنيا، بحضور اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، والدكتور جمال الدين أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد أكرم علي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والشيخ عبدالعزيز علي، ممثلاً للأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

تضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم وابتهالات دينية، كما ألقى الشيخ سلامة عبدالرازق، كلمة حول الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج في ترسيخ الإيمان، ومكانة المسجد الأقصى في الإسلام والصلاة وعظمتها ومكانتها في الدين الإسلامي، والأسوة والقدوة الحسنة من الرسول الكريم، وسماحة الدين الإسلامي الحنيف الذي يحث على وحدة الصف والمحبة والسلام بين الجميع ونبذ الفرقة.

وتوجه بالدعاء أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وأن يديم علي مصرنا الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

ونقل المحافظ في نهاية الاحتفال تهانيه لأهالي المنيا والشعب المصري وللأمة الإسلامية بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يعم الخير والبركة علي مصر والعالم العربي والإسلامي.



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