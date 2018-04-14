اتحاد رواد الأعمال العرب يكرم "زهران" و"سراج" بجامعة المنيا

14 أبريل 2018 - 02:24 م

كرم اتحاد رواد الأعمال العرب كلا من الدكتور أحمد شوقي زهران، أستاذ الميكروبيولوجي بكلية الزراعة ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا، والدكتورة رحاب سراج المدرس بشعبة الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب قسم الإعلام بالجامعة، ضمن أهم 100 شخصية عربية في تصنيف إتحاد رواد الأعمال العرب لها أثر ملموس في إفادة المجتمعات العربية، لما قدمه وفد الجامعة خلال مؤتمر ريادة الأعمال والتخطيط الإستراتيجي بالإسكندرية، أواخر العام الماضي وبحضور الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس الجامعة، من عرض إبتكارات ومقترحات للطلاب المشاركين بالمؤتمر تهدف للربح وتحقيق المنفعة للمجتمع، وهو ما نال استحسان لجنة التحكيم بالمؤتمر، ورحبت بعض الوفود العربية بتبني مجموعة من الأفكار الطلابية.

ويأتى هذا التكريم من منطلق حرص اتحاد رواد الأعمال العرب على خلق شبكة ريادة عربيـة حقيقية، بهدف التعاون بين المؤسسات المتخصصة دولياً في مجالات الاستثمار والاقتصاد وفتح آفاق التعاون مع أهم المؤسسات الدولية والشخصيات والأسماء اللامعة في ريادة الأعمال ومختلف المجالات، وتكريما وعرفانًا بجهودهم المبذولة، وتحفيزاً لهم بالعطاء للبلاد العربية ومصر الحبيبة في ظل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعية للاهتمام بريادة الأعمال والشباب.