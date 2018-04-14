برلماني ينتقد صمت الدول العربية تجاه ما يحدث بسوريا

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استنكر  النائب البرلماني هيثم الحريري العدوان الثلاثي ضد سوريا، موضحًا أن ما تبديه الدول العربية من عدم اتخاذ قرارات رافضة لهذا الاعتداء هو اعتراف ضمني بشرعية هذا التدخل الأجنبي في سوريا.

وقال "الحريري" في تدوينة على "فيس بوك": "البداية كانت في العراق ثم ليبيا واليمن وأخيرًا سوريا أنه المخطط الصيهوأمريكي".

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا: "العرب دعاة للسلام وليسوا دعاة للحرب لكن صمت الحكام والزعماء والأمراء والملوك والرؤساء (العرب) والجامعة العربية هو موافقة ضمنية على التدخل الأجنبي بشكل عام والضربة الأمريكية بشكل خاص".

وتابع: "نرفض التدخل الأجنبي والعسكري ونرفض رفضا قاطعا البلطجة الأمريكية".


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