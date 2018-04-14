السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

14 أبريل 2018 - 02:34 م

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الممكلة العربية السعودية، منذ قليل، للمشاركة فى القمة العربية الـ29 بالدمام.

وكان فى استقبال الرئيس السيسي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد كبير من المسئولين فى السعودية.

وتناقش القمة عدة موضوعات، أهمها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى مشكلة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، كما تناقش القمة القضايا الإقليمية والدولية ودفع الجهود الدولية الرامية إلى التصدي للإرهاب.

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