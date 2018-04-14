» القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى

14 أبريل 2018 - 02:39 م

ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل تمارس الدعارة مع عاطل داخل منزلها بمركز ملوى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بضبط الأهالي، على.ز.ر 35 سنة، داخل منزل ربة منزل تدعى م ر 20 سنة، في غياب زوجها.





وأوضحت التحريات، أن ربة المنزل مشهورة بسوء السمعة، وأن الأهالى فور مشاهدته الرجل يدخل المنزل تعقبوه وضبطوه، وتحرر محضر بالواقعة.



