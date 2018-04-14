» القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى

تعرف على الصاروخ الذي راهن عليه«ترامب»
أبوالغيط: «الأسد» يتحمل جزءًا من المسئولية
بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا
سفير أمريكا في روسيا يفجر مفاجأة عن قصف سوريا
تركيا: نرفض الضربات الثلاثية في هذا الحالة
أول تعليق لـ«ترامب» على الهجوم الأمريكي في سوريا
أول رد للسلطات المصرية على ضرب "سوريا"
السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب
أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية
جمال زكى
ألقت أجهزة الأمن القبض على ربة منزل تمارس الدعارة مع عاطل داخل منزلها بمركز ملوى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
مغرب
فجر
04:07
شروق
05:33
ظهر
12:00
عصر
15:36
18:27
عشاء
19:57