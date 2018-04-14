  • السبت 14 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:07 م
بحث متقدم
الصاروخ الذي راهن عليه ترامب

تعرف على الصاروخ الذي راهن عليه«ترامب»

أحمد أبوالغيط

أبوالغيط: «الأسد» يتحمل جزءًا من المسئولية

برشلونة وفالنسيا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا

السفير الأمريكي في روسيا، جون هانتسمان

سفير أمريكا في روسيا يفجر مفاجأة عن قصف سوريا

مولود جاويش أوغلو

تركيا: نرفض الضربات الثلاثية في هذا الحالة

ترامب

أول تعليق لـ«ترامب» على الهجوم الأمريكي في سوريا

صورة الخبر

أول رد للسلطات المصرية على ضرب "سوريا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

صورة الخبر

"ديلي ميل" :"صلاح" مشتاق لرؤية هذا اللاعب

بشار الأسد

أول رد فعل من الأسد على الضربات العسكرية

"رويترز":

أول رد للسلطات المصرية على ضرب "سوريا"

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول رد من بوتين على الضربات العسكرية في سوريا

#

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب كاليفورنيا الأمريكية

#

داعية سلفي يرد على «جمعة» بشأن «الخلافة»

#

ليبيون أصدروا أصواتًا خارجة ردًا على هذا الخبر بمصر

أعربت السلطات المصرية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في سوريا من قبل الولايات المتحدة، منوهة بأن هذه التصعيدات تؤثر على سلامة الشعب السوري، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، الصادرة بالإنجليزية.

وذكر الموقع، في تقريره أن القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضربت قواعد عسكرية ومخازن للأسلحة الكيماوية، في سوريا بأكثر من 100 صاروخ، فجر السبت، مستهدفة ما وصفته بمواقع أسلحة كيميائية ردًا على هجوم بالغاز السام.

واتهم البيت الأبيض سوريا بالوقوف وراء هجوم الغاز السام في 7 أبريل الذي أودى بحياة العشرات في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وبدون ذكر الهجمات الصاروخية، يوم السبت، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء "التصعيد العسكري الحالي في سوريا"، كما رفضت استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا على الأراضي السورية وطالبت بإجراء تحقيق دولي شفاف.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في تطلعاته للعيش في أمن واستقرار".

ودعت إلى حل سلمي للأزمة السورية وجهود دولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حسابات الضربة الغربية المنتظرة لبشار

جمال سلطان

كيف نفهم تعاطف الناصريين مع بشار الأسد؟!

محمود سلطان

الخنق السياسي للصحف الورقية

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي

الذى نصبناه «بطلًا».. مجرم حرب!

د. حسام عقل

(ذكرى رحيل معجزة إنسانية)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. تشيلسي تحقق فوزًا مثيرًا على ساوثهامبتون
» أردوغان: الضربات العسكرية ضد قوت الأسد "عملية صائبة"
» تأييد السجن 7 سنوات سيد مشاغب باقتحام نادي الزمالك
» لماذا برأت المحكمة ريهام سعيد من خطف الأطفال؟
» القبض على سيدة تمارس الدعارة مع عاطل بمركز ملوى
» سيدة تلقى بنفسها من أعلى كوبر قصر النيل
» "أفيخاي أدرعي" يعظ المقاومة بالأحاديث النبوية
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تصريح نارى لـ"إعلامى" عن"الفياجرا"
» بالصور.. أول ظهور لجهاز الزمالك الجديد
» بالفيديو.. الحوثيون يلغمون مدرعاتهم

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • مغرب

    06:27 م

  • فجر

    04:07

  • شروق

    05:33

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين