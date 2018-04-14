أول رد للسلطات المصرية على ضرب "سوريا"

14 أبريل 2018 - 02:49 م

أعربت السلطات المصرية عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري في سوريا من قبل الولايات المتحدة، منوهة بأن هذه التصعيدات تؤثر على سلامة الشعب السوري، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، الصادرة بالإنجليزية.

وذكر الموقع، في تقريره أن القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضربت قواعد عسكرية ومخازن للأسلحة الكيماوية، في سوريا بأكثر من 100 صاروخ، فجر السبت، مستهدفة ما وصفته بمواقع أسلحة كيميائية ردًا على هجوم بالغاز السام.

واتهم البيت الأبيض سوريا بالوقوف وراء هجوم الغاز السام في 7 أبريل الذي أودى بحياة العشرات في مدينة دوما بالقرب من دمشق.

وبدون ذكر الهجمات الصاروخية، يوم السبت، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء "التصعيد العسكري الحالي في سوريا"، كما رفضت استخدام الأسلحة المحظورة دوليًا على الأراضي السورية وطالبت بإجراء تحقيق دولي شفاف.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن جمهورية مصر العربية تعرب عن تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في تطلعاته للعيش في أمن واستقرار".

ودعت إلى حل سلمي للأزمة السورية وجهود دولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع.