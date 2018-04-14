تسريب مياه يوقف العمل بمكتب بريد المنيا الفرعى

14 أبريل 2018 - 02:57 م

توقفت اليوم أجهزة مكتب بريد المنيا الفرعى، وأتلف عدد من الأجهزة بعد تسريب مياه من الدور السابع إلى مقر المكتب ما أدى إلى تعطل العمل بالمكتب وأخطرت النيابة العمة للتحقيق.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من الخدمة المعينة على مكتب البريد المتواجد في الطابق الأرضي بمجمع مصالح المنيا، بتلف "7 أجهزة حاسب آلي، و3 طابعات، و 2 شاشة عرض"، بسبب تسرب مياه إلى المكتب من الطابق السابع.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4495 لسنة 2018 إداري قسم المنيا، وأُخطرت النيابة العامة لتُباشر التحقيقات .