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طلاب التعليم المفتوح يشاركون فى ماراثون بجامعة المنيا

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جمال زكى

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نظم مكتب رعاية الطلاب بمركز التعليم المفتوح بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفي عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعليم المفتوح، مهرجان سباق الطريق (ماراثون 3 ك جري) للطلبة والطالبات بمركز التعليم المفتوح داخل الحرم الجامعي وذلك للعام السادس علي التوالي.

وأشار الدكتور عواد فرغل، إلى أن السباق بدأ من أمام مبني التعليم المفتوح علي 8 مراحل، مرورًا بكليات الجامعة والعودة إلي نقطة الانطلاق بطول 3 كيلومترات كنوع من تنشيط الطلاب وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية لهم كما تقدم لطلاب التعليم العام.

وصرح عماد زكي، مدير عام رعاية الطلاب، بفوز رجب علي، وعبد الرحمن حامد، ومحمود محمد زكي بكلية التجارة علي المراكز من الأول إلي الثالث علي التوالي في سباق الطريق طلبة، وفوز لليان بولس شحاته وحسناء توفيق وأسماء شوقي بكلية رياض الأطفال في سبق الطريق طالبات.


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