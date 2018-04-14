» بالفيديو.. تشيلسي تحقق فوزًا مثيرًا على ساوثهامبتون

اقتنص فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا من ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «سانت ميريز»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح دوشان تاديتش، لاعب وسط فريق ساوثهامبتون، من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 21، ليتقدم فريقه على "البلوز"، قبل أن يضيف زميله يان بيدناريك الهدف الثاني في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وتمكن الفرنسي أوليفيه جيرو الذي نزل بديلا لألفارو موراتا في الدقيقة 61، من إحراز أول أهداف تشيلسي في الدقيقة 70، فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 75 بتوقيع إيدين هازارد، قبل أن يأتي جيرو مرة أخرى ويسجل الهدف الثالث لـ"البلوز" في الدقيقة 78، ويحقق "ريمونتادا" لفريقه رائعة ويخطف ثلاثة نقاط مثيرة.

وظهرت سيطرة تشيلسي على مجريات اللعب في المبارة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 58% لـ"البلوز" مقابل 42% لأصحاب الأرض.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة، محتلًا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، فيما يتجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 28 في المركز الثامن عشر.