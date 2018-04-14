ممرضات بقطور يعتدين بالضرب على ربة منزل

حررت ربة منزل، بقرية سجين التابعة لمركز قطور، فى محافظة الغربية، محضرًا يحمل رقم 7 أحوال، تتهم فيه ممرضات بمستشفى القرية، بالاعتداء عليها بالضرب، وإصابتها بكدمات وجروح فى جسدها، بعد غلق إحدى الغرف وضربها، وذلك أثناء مرافقتها لنجلها المريض حال توقيع الكشف الطبى عليه.

وأشارت إمارات الحوشي، المعتدى عليها، إلى أنها اصطحبت نجلها على 5 سنوات، إلى مستشفى القرية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لمعاناته من الكحة وحساسية على الصدر، غير أن موظف الاستقبال رفض قطع تذكرة دخول لها، بدعوى نفاد التذاكر.