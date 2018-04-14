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ممرضات بقطور يعتدين بالضرب على ربة منزل

قبلي وبحري

الدكتور محمد شرشر وكيل صحة الغربية - أرشيفية
الدكتور محمد شرشر وكيل صحة الغربية - أرشيفية

محمد عبدالناصر

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ربة منزل

محافظة الغربية

صحة الغربية

وحده سجين الصحية

حررت ربة منزل، بقرية سجين التابعة لمركز قطور، فى محافظة الغربية، محضرًا يحمل رقم 7 أحوال، تتهم فيه ممرضات بمستشفى القرية، بالاعتداء عليها بالضرب، وإصابتها بكدمات وجروح فى جسدها، بعد غلق إحدى الغرف وضربها، وذلك أثناء مرافقتها لنجلها المريض حال توقيع الكشف الطبى عليه.

وأشارت إمارات الحوشي، المعتدى عليها، إلى أنها اصطحبت نجلها على 5 سنوات، إلى مستشفى القرية، لتوقيع الكشف الطبى عليه، لمعاناته من الكحة وحساسية على الصدر، غير أن موظف الاستقبال رفض قطع تذكرة دخول لها، بدعوى نفاد التذاكر.

وأضافت ربة المنزل المكلومة، "عندما طلبت من إحدى الممرضات قطع تذكرة كان ردها عنيفًا، بقولها "إحنا مش شغالين النهاردة.. اكشفى على ابنك بره"، ما أدى إلى مشادات كلامية بينهما، تطور الأمر على أثره بالاعتداء عليها بالأيدى من قبل الممرضة وزملائها، إلى جانب دفعها إلى إحدى الغرف من قبل الممرضات الـ 3 والتعدى عليها بالضرب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات وجرح فى يدها.

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