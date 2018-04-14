» أردوغان: الضربات العسكرية ضد قوت الأسد "عملية صائبة"

14 أبريل 2018 - 04:40 م

أثنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على العملية العسكرية التي نفذتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا، مؤكدًا أن الضربات العسكرية ضد النظام السوري "عملية صائبة".

وقال "أردوغان"، في كلمة ألقاها، اليوم السبت، خلال مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم بمنطقة "الفاتح" التابعة لمدينة إسطنبول التركية، "لا يمكننا تأييد ما تعرض له الأطفال الصغار بالأسلحة الكيميائية، وينبغي على الفاعل أن يدفع ثمن ذلك".

وأشار إلى أن "النظام السوري أدرك أن هجماته الوحشية التي كثّفها خلال الأيام الأخيرة ضد المعارضة والمنافية للحقوق والقوانين، لن تمر بدون رد".

وأكد أن بلاده هي القوة الفاعلة الوحيدة، التي تعيد الحياة من جديد للمناطق التي تسيطر عليها في سوريا، لافتًا إلى أنه سيجري اتصالا هاتفيا اليوم مع نظيره الفرنسي ماكرون لبحث الضربات الموجهة لنظام الأسد.

وتابع: "نحن على تواصل مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وسنجري اتصالات معه ومع الولايات المتحدة اليوم أو غدا".

ودعا أردوغان العالم إلى مناقشة مستقبل شتى أنواع أسلحة الدمار الشامل، سواء الكيميائية أو التقليدية، وجعل الأزمة في سوريا وسيلة لاستخدام الموارد الضخمة لصالح الإنسانية بدلًا من إنفاقها على مشاريع للتسلح النووي والتقليدي.

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري.

وتأتي تلك الضربة الثلاثية رداً على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.