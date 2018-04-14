تركيا: نرفض الضربات الثلاثية في هذا الحالة

14 أبريل 2018 - 04:49 م

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "علينا الانتقال بأسرع وقت ممكن إلى حل سياسي وتخليص سوريا من هذا النظام (بشار الأسد)".

وأكد وزير الخارجية، في تصريحات للصحفيين بولاية أنطاليا الساحلية جنوب تركيا، في تعليقه على الضربات الغربية الثلاثية، لمواقع تابعة للنظام السوري فجر اليوم السبت، أن الضربات الجوية لو كانت تستهدف سوريا كبلد أو شعب، لكانت تركيا عارضت هذه الضربات.

وأشار جاويش أوغلو إلى أنه "كان من الضروري التدخل ضد نظام استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وقتل بالأسلحة التقليدية نحو مليون شخص"، مضيفًا أن تلك العملية "تستهدف نظاما استخدم الأسلحة الكيميائية، وكان من الضروري تنفيذها في وقت سابق".

وأوضح أن قتل البشر مازال مستمرا في سوريا وأن الجهود المبذولة ذهبت سدى، لأن النظام مازال في السلطة.

وأعرب جاويش أوغلو عن أسفه لمقتل الآلاف من البشر في الغوطة الشرقية خلال الأشهر الأخيرة، على الرغم من أنها مشمولة في مناطق خفض التوتر المتفق عليها بضمانة كل من روسيا وإيران.

وقال: "بحسب التصريحات فإن المواقع المستهدفة هي مواقع للأسلحة الكيميائية، ومراكز الأبحاث ولم تصدر أي تصريحات حول استهداف مدنيين، وأيضا لم تصدر تصريحات من النظام أيضا".

وأردف: "في حال واصل النظام هذه الهجمات (الكيميائية) ستقع حوادث أكبر وستتضخم.. ستعود الفوضى من جديد إلى سوريا".

وأضاف: "علينا الانتقال إلى مرحلة الحل السياسي وتخليص سوريا من هذا النظام"، مشددًا على ضرورة وجود أشخاص محايدين وخبراء ويتمتعون بالشفافية من أجل تحديد استخدام أسلحة كيميائية من عدمه في سوريا وتحديد الجهة التي استخدمتها، وعلى أهمية وجود مختبرات تحليل لهم في الميدان.