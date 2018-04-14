14 أبريل 2018 - 04:58 م

أنت موظف متميز ونشط ومبدع..وتؤدي عملك باخلاص كبير..مديرك في العمل لا ينظر لتميزك ولا يلتفت لابداعك ولا يهتم بنشاطك ولا يعنيه إخلاصك..كل ما يهمه هو أخطائك وكل ما ينتظره هو سقطاتك..واذا لم يجد أخطاءاً خلقها.. واذا لم يصادف سقطات صنعها..مهمة صعبة تنتظرك...أنت مدير ولا أروع..مطور ومتطور..مفكر وقائد..صاحب رسالة وقيم..المنظومة التي تسكن فلكها تدور في عكس إتجاهك..أنت صداع مستمر في رأسها و( نجليلة) مرتفعة على ملعبها..مسكناتهم مع الصداع لا تفلح ومقصهم مع النجيلة لا يصلح..مهمة صعبة جداً تنتظرك..أنت رجل حق وتساند الحق..ترفض الظلم..تؤيد الحرية وتبحث عن العدالة..الأجواء حولك تغطيها سحب قاتمة..الحريات مفقودة والعدالة تائهة في الدروب.. وكل من حولك يمشون داخل الحيط..إستثناء أنت في قاعدة..وقاعدة أنت في مهب الريح..مهمة صعبة تنتظرك..متدين أنت والدين هو حلك وترحالك..أكثر من حولك ( يهرشون ) في أجسادهم عندما يذكر أمامهم الدين..يحسبون خطواتك ويرصدون كلماتك..مهمة صعبة تنتظرك.



أن تحافظ على معنوياتك مرتفعة..هذه هي المهمة الصعبة في عالم أحمق لا يعلم أن حماقته ذاتها هي من سنن الله في الكون!!







د. عبدالله ظهري

