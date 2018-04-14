أبوالغيط: «الأسد» يتحمل جزءًا من المسئولية

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سوريا

بشار الأسد

الجامعة العربية

احمد ابوالغيط

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن النظام السوري بقيادة بشار الأسد يتحمل جزءًا، إزاء تفاقم الأزمة والضربات الثلاثية على سوريا.  

وقال "أبوالغيط"، فى تصريح للصحفيين من الدمام على هامش القمة العربية بالمملكة العربية السعودية، إنه " لم يكن أحد يرغب في أن تصل الأمور إلى هذه النقطة، فكافة الأطراف المتداخلة في الأزمة، وفى مقدمتها النظام السورى، تتحمل نصيبا من المسئولية عن تدهور الوضع، إن استخدام السلاح الكيماوى المجرم والمدان دوليا ضد المدنيين هو أمر لا يمكن القبول به أو التسامح معه".

وأضاف الأمين العام أن "الأمر أصبح يستلزم التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة السورية من خلال عمل جاد يكون للعرب إسهام رئيسي فيه ويرمى للتوصل إلى تسوية سياسية على أساس بيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254". وشدد على أنه "يجب أن تكون الأولوية هي حقن دماء أبناء الشعب السوري وتلبية تطلعاته المشروعة، واستعادة السيادة ووحدة الأراضي السورية".

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.


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