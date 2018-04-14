محافظ بني سويف يتفقد قافلة طبية لتلاميذ المدارس

14 أبريل 2018 - 05:15 م

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أعمال القافلة الطبية بمجمع مدارس بني حدير الابتدائية بنين وبنات بمركز الواسطى، والتي تنظمها المنطقة الروتارية 2451 مصر، حيث تضم نادي روتاري التحرير، هليوبوليس، والجزيرة، النزهة، سقارة، بالتعاون مع مديرية صحة بني سويف، وجامعة النهضة، ومؤسسة المنجزين العرب، وتم تنظيمها في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المحافظة والمنطقة الروتارية، لتنفيذ المشروع المتكامل للارتقاء بالعملية التعليمية في محافظة بني سويف باستخدام طرق التدريس المتمركز حول الطالب.





وتابع المحافظ سير العمل بالقافلة الطبية، حيث يتم الكشف على أكثر من 2000 تلميذ وتلميذة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتضم القافلة تخصصات (باطنة، صدرية، أسنان، عيون، أنف وأذن وحنجرة)، بمشاركة أطباء من مديرية الصحة وجامعة النهضة والمنطقة الروتارية.





وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة، بتكثيف القوافل الطبية لتمتد كل القرى والعزب والمناطق البعيدة؛ لأهمية القوافل في تحسين الخدمة الصحية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني النشطة في هذا المجال، مؤكدا أهمية الدور الذي تؤديه المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.





من جانبها أوضحت د. نيفين عبدالخالق رئيس لجنة التعليم بالمنطقة الروتارية، أن القافلة ضمن أنشطة مشروع الارتقاء بالعملية التعليمية في بني سويف، وفي إطار البروتوكول الموقع في نوفمبر 2017 بين المحافظة والمنطقة الروتارية، حيث يشمل نطاق المشروع 89 مدرسة ابتدائي حكومي بالواسطى، ويستهدف تدريب المعلمين والموجهين والمديرين على أساليب التدريس الفعال المتمركز حول الطالب، وصيانة وإعادة تأهيل دورات المياه بالمدارس المستهدفة، وتشجيرها، علاوة على تنظيم قوافل طبية، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من تدريب المعلمين ومن أعمال التشجير في الـ11 مدرسة الأولى ببني حدير وزاوية المصلوب، على أن تُستكمل باقي المدارس خلال 3 سنوات قادمة.



