أول تحرك روسي ردًا على «الضربات الثلاثية»

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طرح مندوب الخارجية الروسية في مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، مشروع قرار يندد بـ"العدوان على الجمهورية العربية السورية من الولايات المتحدة وحلفائها في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

ووزعت روسيا نسخا من مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن قبل الجلسة التي دعت إليها على نحو طارئ لمناقشة الضربات الجوية الأمريكية-البريطانية-الفرنسية على مواقع حكومية وعسكرية سورية.

وقال دبلوماسيون ـ بحسب وكالة "رويترز"، إنه ليس من المرجح أن يحصل مشروع القرار على تسعة أصوات وهو الحد الأدنى المطلوب الذي يمكن من خلاله أن تستخدم الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو) للاعتراض عليه.

ولكي يصدر قرار من مجلس الأمن فإنه يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات دون استخدام حق النقض من الدول دائمة العضوية وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وفجر اليوم، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا شن ضربة عسكرية ثلاثية على أهداف تابعة للنظام السوري، ردًا على مقتل 78 مدنيًا على الأقل وإصابة مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة دوما، في الغوطة الشرقية بريف دمشق.


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