رفع أسعار 600 صنف دواء بمباركة البرلمان

14 أبريل 2018 - 05:28 م

أثنى برلمانيون، على قرار خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تحريك أسعار 600 صنف دوائي، لأنه سيساعد على وقف احتكار الشركات الاستثمارية وشركات الأدوية الخاصة لصناعة الدواء والتحكم في السوق المصرية.

سامي المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان قال إن مجلس النواب يبحث خلال الفترة الحالية، مجموعة من الإجراءات لمواجهة أزمة تعديل 600 صنف دواء، لافتًا إلى أن الأزمة لا زالت قائمة.

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف المشد، أن "هناك شركات استثمارية تنتج نفس تلك الأصناف لكن بأسعار مبالغ فيه"، متابعًا: "أحيانًا بيكون فيه صنف بـ5 جنيه لكن الشركات الاستثمارية بتطرح البديل بتاعه بـ10 جنيه".

عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أشار إلى أن "الأصناف التي سيتم تعديلها غير مطروحة حاليًا في السوق، نظرًا لتعرضها للخسارة، منوهًا بأنه سيتم تعديل أسعارها؛ لتتمكن من منافسة أصناف الشركات الاستثمارية، وحتى يتم توفيرها للبسطاء".

وقال عبد الحميد الشيخ، عضو اللجنة، إن شركات قطاع الأعمال تخسر كثيرًا في ظل ارتفاع الدولار وثبات أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها، مؤكدًا ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال ودفع المديونيات لتوفير الأدوية التي اختفت من الأسواق.

وأضاف، أن "نقص الأدوية تسبب في إرهاق المرضي ماديًا ومعنويًا"، مشيرًا إلى ضرورة التطوير لوقف احتكار الشركات الأدوية الخاصة للأدوية والتحكم في زيادة أسعارها وفقًا للأهواء الشخصية لأصحابها.

وتابع: "تحريك الأسعار يكون بناء على توفير هامش ربح بسيط لاستمرار العمل ومنع أي استغلال للمرضى وضمان توفير الأدوية الناقصة في السوق".