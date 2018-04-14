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المنيا

تأجيل محاكمة 8 متهمين في عنف ملوي وديرمواس

قضايا وحوادث

محكمة عسكرية
محكمة عسكرية

جمال زكى

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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم، السبت، بمحافظة أسيوط، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين فى أحداث عنف بمركزي ملوى وديرمواس ليومي 21 و23  من الشهر الجارى لسماع باقى الشهود.

وقال الدفاع، إن المحكمة استمعت اليوم لأقوال بعض شهود النفى فى قضيتين الأولى تتعلق بإعادة محاكمة متهم واحد فى أحداث حرق محكمة  ديرمواس وتأجلت ليوم 21 من إبريل الجاري، وكان من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد غيابيًا قبل أن يتم القبض عليه وتعاد إجراءات محاكمته.

والثانية تتعلق بمحاكمة 7 متهمين آخرين فى اقتحام وحدة مرور ملوى جنوب محافظة المنيا بعد أن ألقى القبض عليهم وعقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد  العام الماضى وتأجلت إلى جلسة 23 من الشهر ذاته.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما على فترات متفاوتة بالسجن المشدد والمؤبد بحق العشرات من أبناء محافظة المنيا متورطين  فى أحداث  شغب وعنف إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بتهم من بينها الانتماء لجماعة محظورة وتخريب منشآت عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب.


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