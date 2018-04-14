» أول دولة عربية تدين قصف النظام السوري

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وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف
وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف

وكالات

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العدوان الثلاثى

وصف وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، الهجمات الثلاثية التي نفذتها وحدات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السوري، فجر اليوم السبت، بـ"العدوان الثلاثي "، معتبرًا أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال "الصراف"، إن "هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية، فيما من المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض، تجنبًا للمزيد من الحروب والأزمات والقتل، وحقنا للدماء".

وشدد "وزير الدفاع اللبناني، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، على "رفض لبنان القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيجر لبنان إلى أتون الحرب بدلا من مساعدته على النأي بالنفس".

ولفت الصراف إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701، وقال إن "لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أي اعتداء"، محذرا من "إقدام العدو الإسرائيلي على خرق القرارات الدولية، وخاصة في ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره".


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