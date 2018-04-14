» إحالة أوراق 45 متهمًا بقتل 3 مواطنين للمفتي

14 أبريل 2018 - 05:43 م

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد النبي محمد عبد المطلب، إحالة أوراق 45 متهمًا لقتلهم 3 مواطنين، وإتلاف ممتلكات بالمولوتوف، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، إلى مفتي الجمهورية، للنطق بالحكم بجلسة 18 يونيو 2018.

بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم محرم بك عام 2012، بنشوب مشاجرة بين الغجر والصعايدة، بالأسلحة النارية والبيضاء والمولوتوف، وأسفرت عن مقتل كل من «ع . س . ع» و«ح . ص . ع» و «ح . م»، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة والقبض على 45 متهمًا، وتحرر محضر رقم 25248 لسنة 2012 جنايات محرم بك.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية.