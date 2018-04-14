الرباط الصليبي يحرم «الشناوي» من كأس العالم

14 أبريل 2018 - 06:15 م

تلقى أحمد الشناوي، حارس الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، صدمة كبيرة اليوم، السبت، بعدما أثبتت الأشعة التي أجرها إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وأجرى اللاعب أشعة جديدة خلال الساعات الماضية وعرضها على أحد الأطباء خارج النادي، وأثبتت بشكل نهائي، إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب لإصابة إثر كرة مشتركة في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وتم استبداله في الشوط الثاني، قبل أن تثبت الفحوصات النهائية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يغيب الشناوي عن الملاعب لمدة 6 أشهر، الأمر الذي سيبعده عن منافسات كأس العالم 2018.

وكان الحارس الدولي، قد تعرض الشناوي للإصابة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي أنتهت بفوز زعيم الثغر على الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

