روسيا: سنرد على الضربة الأمريكية بهذه الصواريخ

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وكالات

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قال الفريق أول، سيرغي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، إن روسيا قد تعيد النظر في قضية توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية" إس-300" إلى سوريا

وذكر أن العدوان الثلاثي ضد سوريا اليوم، قد يدفع روسيا للرد بهذه الطريقة.

وأضاف الجنرال الروسي القول: "أود الإشارة إلى أننا رفضنا، قبل بضع سنوات ، نظراً للطلب الملح من بعض شركائنا الغربيين، تزويد سوريا بنظم صواريخ "إس-300" . ولكن مع الأخذ بالاعتبار ما حدث، نعتبر أنه من الممكن العودة إلى النظر في هذه المسألة ليس فقط فيما يتعلق بسوريا بل وبالنسبة للدول الأخرى أيضا".

وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية: "طورنا منظومة الدفاع الجوي السورية، وسنعود إلى تطويرها بشكل أفضل".


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