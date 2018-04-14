«التعاون الخليجي» يعلن تأييده لضرب مواقع«الأسد»

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وكالات

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بشار

مجلس التعاون الخليجي

أكد مجلس التعاون الخليجى، اليوم السبت، تأييده للهجمات التى قامت بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على منشآت عسكرية سورية.

وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - إلى ضرورة إنهاء معاناة الشعب السورى بعد سنوات من الحرب المدمرة، داعيا الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا ضربة عسكرية استهدفت عددا من الأهداف السورية، ردا استخدام النظام السورى أسلحة كيميائية ضد المدنيين فى مدينة دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضى.


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