تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق منازل أقباط المنيا

14 أبريل 2018 - 07:10 م

قررت مساء اليوم، السبت، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، رئيس الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق منازل أقباط بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص إلى جلسة بعد غد للمرافعة.

وقال مجدى رسلان، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة استمعت اليوم إلى بعض الشهود فى الواقعة التى تضم 10 متهمين بينهم متهم واحد محبوس والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم؛ بتهمة حرق منازل ومحلات مملوكة لأقباط يوم 20 مايو 2016 بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص.

وأشار "رسلان"، إلى أن المحكمة سوف تنظر قضية السيدة سعاد دنيال والمعروفة إعلاميًا بسيدة التعرية والمتهم فيها 3 أشخاص من مسلمى القرية باعتبار أن ظروف ملابسات الواقعتين مرتبطان بذات الأحداث بعد غد الاثنين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية منتصف العام الماضى وشمل أمر الإحالة أن المتهمين شرعوا فى قتل أقباط وتخريب ممتلكات خاصة وإتلاف بعض الزراعات بقرية الكرم على خلفية إشاعة وجود علاقة شرعية بين شاب قبطى وربة منزل مسلمة والتى قضت المحكمة فيها الأسبوع الماضى بحبس المتهم فى تلك الواقعة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه كفالة مالية.