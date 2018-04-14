» رسالة مؤثرة من عمر جابر لـ«الشناوي»

14 أبريل 2018 - 07:13 م

حرص عمر جابر، لاعب لوس أنجلوس الأمريكي والمنتخب الوطني، على مساندة زميله أحمد الشناوي حارس الزمالك، بعد التأكد من إصابة الأخير بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال "جابر"، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ألف سلامة عليك يا حبيبي أن شاء الله ترجع أحسن من الأول.. كله خير الحمد لله على كل حاجة".

وكان "الشناوي"، تعرض لإصابة في مباراة الزمالك أمام الاتحاد الأخيرة، في الركبة، حيث خضع لبعض الفحوصات خلال الـ48 ساعة الماضية، ليتأكد إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي.





