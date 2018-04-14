فقيه دستوري: مد حالة الطوارئ انتهاك للدستور

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قال فقيه دستوري، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى، يمثل "انتهاكًا للدستور"، لأنه من المفترض أن يتم طرحه عبر استفتاء شعبي، ليتم التصويت على تمديدها من عدمه.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه "تم انتهاك الدستور بشكل واضح، عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمديد العمل بحالة الطوارئ، لمدة 3 أشهر جديدة، خاصة وأنه ينص بشكل مباشر على ألا يتم المد من قبل رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، إلا عن طريق العرض على الاستفتاء الشعبي، وهو الأمر الذي يتقرر على أساسه تمديدها من عدمه".

وأضاف عبدالنبي في تصريح إلى "المصريون": "الدستور الحالي نص بشكل مباشر على تغليظ عقوبة انتهاك الدستور، واعتبرها جريمة تفوق جريمة الخيانة العظمى، ويعطي الحق للنائب العام، بتحويل الدعوى لمحاكمة سواء رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء، أيًا ما كان المسئول عن انتهاك مواد الدستور".

واعتبر أن "الدستور الحالي يعد من أفضل الدساتير التي مرت علي تاريخ مصر الدستوري، نظرا لصرامته في معاقبة المنتهكين له، إلى جانب تضمنه العديد من المواد الخاصة بالرأي والحريات، إلا أنه مع الأسف لم يتم ولن يتم تطبيقه"، على حد قوله.

وقرر السيسي أمس مد العمل بقانون الطوارئ لمدة 3 شهور جديدة، بعد انتهاء العمل بها.

وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم مد فيها حالة الطوارئ المعلنة بمصر منذ أبريل 2017، ردًا على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين بافسكندرية والغربية، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".

ووقتها قالت الحكومة في البرلمان إنها تريد مواجهة الإرهاب عبر فرض حالة الطوارئ، ثم قررت مدها ثلاث مرات في يوليو وأكتوبر ويناير الماضيين.

وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات خلال تطبيق حالة الطوارئ، فيما تقول الحكومة إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.


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